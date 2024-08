Fitto centrodestra unito e soddisfatto nel suo nome | l’Italia designa una figura di altissimo profilo

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 30 agosto 2024) Da Crosetto a Foti, da Malan a Procaccini e Fidanza, fino agli esponenti di Forza Italia: è un coro di approvazione unanime quello che arriva dalle fila deldopo il vertice di maggioranza a Palazzo Chigi a cui hanno preso parte Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Antonio Tajani e Maurizio Lupi. Nel giorno dell’indicazione di Raffaelecome candidato italiano per la Commissione Ue, i partiti di maggioranza rinnovano il patto di governo e mettono fine ai rumors strumentali disseminati ad arte e cavalcati dall’opposizione per accreditare il sospetto strisciante di disaccordi nella maggioranza che, invece, guarda caso, si ritrova unita e compatta suldiper lazione del commissario europeo in Ue. Crosetto: «ci rappresenterà benissimo» «Sono contentissimo da una parte e tristissimo dall’altra» – ha dichiarato il ministro Crosetto –.