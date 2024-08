F1 a Monza debutto da incubo per Andrea Kimi Antonelli | distrugge la Mercedes alla Parabolica

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 30 agosto 2024) Una giornata carica di emozioni e aspettative persi è trasformata in un’amara delusione durante le prove libere del Gran Premio d’Italia, all’autodromo di. Il giovane talento italiano, al suo attesissimoin Formula 1 al volante di una, ha vissuto un’esperienza daquando, all’uscita della storica curva, ha perso il controllo della vettura, finendo violentemente contro le protezioni. L’incidente, avvenuto sotto gli occhi di migliaia di tifosi e degli addetti ai lavori, ha costretto gli organizzatori a sventolare immediatamente la bandiera rossa, interrompendo la sessione di prove. Fortunatamente, il diciottenne pilota bolognese non ha riportato alcuna conseguenza fisica dall’impatto, ma la delusione per l’episodio è stata evidente.