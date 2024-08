Emma Marrone interrompe il concerto e chiede aiuto | le urla dal palco poi la verità

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di venerdì 30 agosto 2024) Personaggi tv.il: ledal, poi la, classe 1984, è una cantautrice italiana. Ha ottenuto un grande successo come cantante solista tra il 2009 e il 2010, grazie alla vittoria della nona edizione del talent show Amici di Maria De Filippi e firmando un contratto con l’etichetta discografica Universal Music Group. Ha partecipato quattro volte al Festival di Sanremo, trionfando nell’edizione 2012 con la canzone Non è l’inferno. Sempre in tv, ha fatto parte della giuria di X Factor. Ad Agosto 2024 la cantante ha venduto oltre 2.575.000 copie in Italia tra album e singoli. In questi giorni è in giro per l’Italia con il suo tour e durante uno dei suoi concerti è avvenuto un imprevisto.