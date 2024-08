È sempre mezzogiorno lo spoiler prima della stagione Rai | Stiamo… cosa succederà

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 30 agosto 2024) Nelle ultime ore è arrivato un importantesulla nuova edizione di È: eccoa settembre. La nuovadi È, programma condotto da Antonella Clerici, sta per tornare in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1. La conduttrice sarà di nuovo al timone del format culinario e accompagnerà i telespettatori per un paio di ore, nell’orario di pranzo. In ogni puntata sono numerosi i piatti che vengono preparati dagli chef che, passo dopo passo, spiegano il procedimento e mostrano il risultato finale. E’cambia a settembre- cityrumors.itSono altrettanti gli ospiti che solitamente arrivano per parlare di un loro progetto in uscita e non raramente si inseriscono, con l’aiuto di un cuoco, in cucina per dare una mano.