Cosa vuol dire raptus e perché è un concetto controverso?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di venerdì 30 agosto 2024)è un termine che deriva dal latino e significa rapimento. Si usa per indicare un gesto di violenza che si esprime in maniera improvvisa e non premeditata e che porta una persona a compiere azioni criminose, quasi fosse spinto da una forza superiore, rapito appunto. Ilè estremamentea livello medico e legale. Diciamo che ilnon è una patologia medica specifica e spesso si utilizza la parola per semplificare situazioni violente che hanno radici più profonde e complesse. Da un punto di vista giuridico e legale si invoca ilquando la persona colpevole di un determinato reato cerca delle attenuanti. Per esempio agendo in uno stato di incapacità di intendere e di volere. Se invece affrontiamo la questione da un punto di vista psichiatrico il discorso si fa più complesso.