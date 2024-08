CONI Barelli | Auguro successi a Malago’ Se il Parlamento cambia la legge…

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 30 agosto 2024) Dopo la polemica a distanza tra il capogruppo di Forza Italia alla Camera, e presidente della Fin, e l’attuale presidente del, ora gli animi sembrano più sereni Le Olimpiadi di Parigi sono andate in archivio da qualche settimane con un carico significativo di medaglie vinte che ha eguagliato il record di Tokyo 2021 con 40 atleti azzurri presenti sui vari podi olimpici. Un successo importante per Giovanni Malagò, attuale presidente delal suo terzo mandato come numero uno dello sport italiano e eventualmente pronto per anche un quarto giro da presidente anche se in tanti non sono sembrati così d’accordo e la questione è diventata, come sempre in Italia, politica. Il presidente del– Cityrumors.