Con Kamala ora e per sempre parola di Piccioli

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 30 agosto 2024)in una storia sul suo profilo Instagram ha mostrato le parole della candidata a Presidente degli Stati Uniti, redatte su carta intestata, che nell’incipit citano: «Caro Pierpaolo, ti prego di accettare la mia gratitudine per tutto il supporto che mi hai fornito. Congratulazioni per il tuo lavoro come direttore creativo di Valentino. Possa il prossimo capitolo portarle continui successi e felicità». Dai meme alla moda: la pop culture diDa quando ha sostituito Joe Biden nella corsa alle prossime presidenziali statunitensi, la candidata del partito democratico americano è diventata protagonista di una campagna che ha sposato completamente il mondo della pop culture, dai meme alla moda.