Comincia la Festa dell’Unità Generazioni di volontari | Qui siamo come in famiglia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 30 agosto 2024) Parte oggi laa Ravenna e negli ultimi giorni moltihanno lavorato al pala de Andrè per allestire gli stand e preparare quanto verrà servito da stasera. Tra loro c’è Nazzarena Piacentini, 76 anni di età di cui più di 20 passati a lavorare alla. "Sono responsabile della cucina dello stand ’L’usteria La Romagna’,in 6-7 più una ventina di, anche giovani. Faccio laa perché ho le mie idee e perché mi piace stare in mezzo alla gente. Tra di noi ci aiutiamo a vicenda, ridiamo e fatichiamo. Prepariamo principalmente cappelletti e tagliatelle al ragù, ma anche alle verdure per i vegeteriani. Abbiamo il risotto al sangiovese per i celiachi, è giusto andare incontro alle esigenze di tutti". La signora Nazzarena gira in cucina con una maglia raffigurante Enrico Berlinguer: "Era unico, se n’è andato troppo presto.