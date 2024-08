Bastoni e Calhanoglu cambi in Inter-Atalanta per infortunio | le condizioni

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 30 agosto 2024) Le sostituzioni dinel corso disono arrivate per problemi fisici. Ecco le prime indicazioni sui due giocatori usciti nel secondo tempo. LO STOP – Alessandroè uscito al 60? di, nel primo slot di, per Carlos Augusto. Con lui anche Hakan, sostituito da Kristjan Asllani. Quest’ultimo si stava scaldando già da metà primo tempo. Adesso che è finita la partita, con la gloriosa vittoria per 4-0 al Meazza, viene fuori che le scelte di Simone Inzaghi sono arrivate per problemi fisici.fuori anzitempo da: leIL MOTIVO – Alessandroe Hakansono stati sostituiti nel secondo tempo dia causa di due affaticamenti muscolari. Per il difensore italiano affaticamento al soleo della gamba destra.