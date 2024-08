Basket Serie B nazionale La Ristopro Fabriano annuncia l’ingresso dell’imprenditore Ceccarelli

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di venerdì 30 agosto 2024) Il presidente Di Salvo, il ds Lupacchini e il gm Merloni: nel cda entrerà come vice presidente l’imprenditore di Pastae Ristorart. Tutto il pre campionato, 30 agosto 2024 – A meno di un mese dal via del campionato con la trasferta del 29 settembre sul parquet della Npc Rieti, la dirigenza dellaha parlato giovedì sera nella conferenza stampa di introduzione alla nuova stagione ufficializzandoin società di Valerio. ValerioL’imprenditore, che insieme ai soci Fabrizio Palanca e Simone Chiodi è titolare dei marchi Pastae Ristorart, verrà nominato vice presidente della società in cui al vertice c’è il presidente Mario Di Salvo. «Sono per metà romano e per metà fabrianese, per parte della famiglia materna, e mi sento orgoglioso di entrare in una società che ha grandi valori.