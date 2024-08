Arte di fine ’500 Il manierismo Le opere di Cesi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 30 agosto 2024) Nicoletta Barberini Mengoli Bartolomeoè un importante protagonista della scena artistica bolognese nell’autunno del Rinascimento. Nacque nelle nostra città nel 1556 da famiglia benestante e seguì un percorso artistico di formazione giovanile sotto la guida di Francesco Bezzi, detto il Nosadella. Aderì alla cultura tardo manieristica come evidenziato dai lavori effettuati nella cappella Vezza della basilica di Santo Stefano di Bologna nel 1574 e dagli affreschi a sfondo mitologico realizzati presso palazzo Bocchi. In una seconda fase artistica,si accostò alla corrente toscana, più vicina ai suoi ideali in linea col clima della Controriforma, influenzati dai consigli del cardinale Gabriele Paleotti. Queste tendenze tra elementi naturalistici e di devozione cristiana emersero nel San Benedetto presente nella chiesa di San Procolo in via D’Azeglio.