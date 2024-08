Turchia e Qatar insieme per uno squadrone aereo congiunto I dettagli

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 29 agosto 2024) I rapporti securitari tra, già territorio dell’Impero ottomano dal XVI secolo all’inizio del Novecento, esono stretti da anni, ma hanno appena raggiunto una nuova vetta. I due Paesi, infatti, schiereranno unoaeronavalebasato nella monarchia del Golfo. Vantaggi geopolitici e militari per Ankara (la quale nel frattempo inaugura pure un nuovo cantiere navale), mentre la piccola Doha accresce la propria sicurezza in un momento turbolento. Che sia per fronteggiarlo come i francesi, per cooperarvi o semplicemente per interargirci, opportuno avere bene a mente i progressi turchi nel Mediterraneo allargato). L’annuncio del nuovoviene dal ministero della Difesaino, in occasione della visita del generale dell’Aviazione turca Ziya Cemal Kad?oglu alla base aerea di Dukhan, dove sono già iniziati lavori e esercitazioni per la Forza congiunta.