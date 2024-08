Tra spiaggia e mare Il cameriere gentile e il selfie di coppia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 29 agosto 2024) Settembre è alle porte, ma negli scatti mandati dai lettori, l’estate sembra non finire mai. Infatti, tra festeggiamenti, bagni, gite ale serate nei locali della Riviera romagnola e marchigiana, questo periodo di relax e divertimento pare davvero protrarsi ancora per giorni. La nostra affezionata lettrice Alessandra Ferlini, con un’amica, ci manda uno scatto dal bagno ’La Piaggia’ di Casal Borsetti, località dove si recava anche Gianni Morandi: "Gianni dove sei, torna da noi!", è a simpatica invocazione delle due donne. "Posto del cuore" anche per Emma Bandieri, immortalata a San Maurovicino a una barca. E ancora, Renè al lavoro, "una garanzia per il Bagno Corallo di Marina Romea – lo definisconoi clienti dello stabilimento – sempre sorridente,pronto e solerte, ex calciatore e grande lavoratore".