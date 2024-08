Tanti appuntamenti con l’Accademia Petrarca di lettere arti e scienze a settembre

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 29 agosto 2024) Arezzo, 29 agosto 2024 –condinella Sede di Casa del, in Via dell’Orto n. 28, ad Arezzo. Venerdì 20, alle ore 17,30, avrà luogo una conversazione sul tema Musica d’opera: maestra di storia e di vita? in margine al volume Lyra e Musa di Piero Mioli, Bologna, ed. Pendragon, 2023. Dialogherà con l’Autore la Socia prof.ssa Lucia Navarrini, già Docente presso il Liceo Classico-Scientifico Benedetto Varchi di Montevarchi. °°°°°°° Martedì 24, alle ore 17,00, presso la Basilica di S. Domenico, piazza S.