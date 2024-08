Strage Brandizzo | Massa guardava il telefono mentre il treno passava e investiva le vittime

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 29 agosto 2024) Il 31 agosto segnerà un anno dalla tragicadi, in provincia di Torino, dove cinque operai persero la vita in un incidente ferroviariolavoravano sui binari. Quel fatidico mercoledì notte, undiretto al deposito e in viaggio a 160 chilometri all’ora travolse il gruppo di lavoratori, uccidendoli sul colpo. L’episodio, che ha sconvolto l’opinione pubblica, è al centro di un’inchiesta condotta dalla Procura di Ivrea, ancora in corso, che vede tra gli indagati i due superstiti del gruppo. Ledellafurono Kevin Laganà, 22 anni, la più giovane, insieme a Michael Zanera, Giuseppe Sorvillo, Giuseppe Aversa e Giuseppe Saverio Lombardo. I lavoratori erano impiegati dalla Sigifer, l’azienda incaricata di effettuare i lavori di manutenzione,Rete Ferroviaria Italiana (RFI) era responsabile della gestione della rete ferroviaria.