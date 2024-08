Sparisce l’Assegno unico? Il Mef smentisce ma c’è aria di tagli

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 29 agosto 2024) Roma, 30 agosto 2024 – Il governo lavora al cambiamento delper i figli, introdotto dall’esecutivo Draghi nel 2021. La notizia, anticipata da Repubblica, fa insorgere l’opposizione. Il Ministero dell’Economia definisce l’ipotesi di“priva di fondamento“. Il quotidiano sottolinea come la misura valga circa 20 miliardi e riguardi ogni anno oltre sei milioni di famiglie e 10 milioni di figli. Il piano per rivederla andrà nella prossima manovra, scrive il quotidiano, ed è affidato alla ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità Eugenia Roccella che poi passerà il dossier al ministero dell’Economia.Secondo La Repubblica l’idea è quella diarebase da 57 euro a figlio che oggi va alle famiglie che non presentano l’Isee o ne hanno uno troppo alto, sopra i 45mila euro.