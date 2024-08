San Marino è lo snodo cruciale La serie con Parma arriva sul Titano

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2024) È lodi questa finale scudetto, il momento in cui ogni errore può costare carissimo. Sanè sotto 0-2 con, ma oggi torna nello stadio amico di Serravalle per giocarsi un pezzo di Italian Baseballs in casa. Gara3 è in programma questa sera alle 20.30, stesso orario della quarta partita di domani. Se dovesse essere necessaria gara5, si giocherebbe sempre sul, ma sabato. Per l’eventuale sesta e per la settima si ritornerebbe ail 4 e il 5 settembre. Stasera il monte di casa sarà proprietà di Jesus Lage (2-0, 3.12), mentre ilclima affiderà inizialmente la pallina all’asso Erly Casanova (7-4, 2.05). Stasera il primo lancio sarà effettuato da Rossano Fabbri, Segretario di stato allo sport della Repubblica di San. Doriano Bindi non ha dubbi su cosa conterà di più. "Il lato mentale – ammette il manager biancazzurro –.