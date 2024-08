Rimini in missione a Milano Cernigoi potrebbe anche restare

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2024)milanese per il. C’è una rosa da completare e i biancorossi hanno 48 ore di tempo per accaparrarsi un centrocampista. E un attaccante. Ma soltanto sedovesse lasciare la Romagna. Cosa che nelle ultime ore sembra meno probabile di quanto non lo sia stata da più di qualche settimana a questa parte. L’attaccante di Mantova non è mai stato convocato da mister Buscè per le gare ufficiali sin qui disputate, tra coppa e campionato. Ma non ha messo piede in campo nemmeno un minuto nenell’ultima amichevole estiva con la Sambenedettese, ormai quasi un mese fa. Tutto questo perché nelle intenzioni del club, più di quelle del giocatore stesso, avrebbe dovuto trovare evidentemente un’altra sistemazione. Una questione di opportunità, maeconomica.