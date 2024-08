Renzi fa il pieno alla festa dell’Unità | Insieme per battere la Meloni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 29 agosto 2024) di Roberto Fiaccarinifine qualche applauso lo ha preso, Matteo. Non ha vinto lo scetticismo del popolo del Pd radunato a Baia Flaminia, ma se n’è andato da Pesaro meglio di com’era arrivato. Lo avevano accolto come ogni tradito accoglie il ritorno di quello che ritiene un traditore: freddezza, niente abbracci e tanto meno selfie. Lo hanno lasciato tranquillo con Matteo Ricci a bersi un bicchiere di BianchelloBahia del Sol, attorniato solo da cameraman e giornalisti, mentre le tavolate si riempivano di tagliatelle e piadine. Poi, però, quando i due Matteo sono saliti sul palco, ad ascoltarli erano almeno in 1.500, ma probabilmente di più. Tanti, ma d’altronde era l’evento politico dell’estate perchétornavadopo due anni, l’ultima era stata a Empoli ma in tutt’altro contesto.