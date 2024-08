Più privati e accademia Ecco come sarà il futuro dell’intelligence Usa

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 29 agosto 2024) La comunità d’intelligence degli Stati Uniti sta “cercando di cambiare radicalmente” il modo in cui si relaziona con il settore privato e il mondo accademico. Lo ha spiegato martedì Avril Haines, direttricenazionale, all’evento annuale della Intelligence and National Security Alliance organizzato a Bethesda, nel Maryland. Per lei è una sorta di lascito, considerato che mancano pochi mesi alla fine dell’amministrazione Biden. “Negli ultimi 30 anni, il settore ricerca e sviluppo delle aziende private ha subito un’accelerazione, mentre gli investimenti federali si sono in gran parte fermati”, ha dichiarato, sottolineando l’importanza di maggiore integrazione, comprensione e collaborazione tra la comunità d’intelligence, il settore privato e le istituzioni accademiche.