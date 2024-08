Paralimpiadi Parigi 2024 il programma di domani 30 agosto | programma orari tv streaming azzurri in gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 29 agosto 2024) Dopo i 22 ori assegnati nella prima giornata, alledi, venerdì 30, saranno inaltre 42 finali in 6 sport, con 14 titoli distribuiti nel nuoto e nell’atletica, 5 nel ciclismo su pista, 4 nel taekwondo, 3 nel tiro e 2 nel tennistavolo. Tutta la seconda giornata di gare delledisarà trasmessa in tv in chiaro su Rai 2 HD e Rai Sport HD, mentre logratuito sarà affidato a Rai Play, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.