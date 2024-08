Paralimpiadi 2024 Mattarella | Il vostro è un messaggio al mondo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 29 agosto 2024) Il presidente della Repubblica, Sergio, dopo aver rivolto un discorso agli atleti nel Villaggio Paralimpico, i quali hanno ringraziato con un caloroso applauso, si è fermato con gli azzurri a pranzo: “La vostra presenza qui così numerosa e qualificata è già un traguardo importante, vi ringrazio di essere qui a rappresentare l’Italia. E’ importante quello che fate, ilal. Ogni 4 anni, gli atleti di tutto iloffrono momenti all’umanità particolari, preziosi, indispensabili. In questo particolare periodo della storia è di accresciuta importanza per sottolineare quanto sia importante far prevalere la conoscenza, il dialogo, la collaborazione e non la contrapposizione, o addirittura scontri e guerre”.