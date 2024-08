Matteo Berrettini eliminato agli US Open 2024 | un duro colpo contro Taylor Fritz

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 29 agosto 2024), uno dei migliori talenti del tennis italiano, ha visto la sua corsaUSinterrompersi bruscamente al secondo turno. La corsaUSsi è interrotta per. Il tennista romano è stato sconfitto dall’americano, attualmente tra i top 10 del ranking mondiale, in tre set., US@Foto Crediti Ansa – VelvetMagUn indifficile sin dall’inizio La partitasi è rivelata subito impegnativa per, che non è riuscito a trovare facilmente il giusto ritmo sul campo. Sin dalle prime battute, l’americano ha imposto un gioco aggressivo, mettendo costantemente sotto pressione il tennista italiano. Il servizio di, uno dei suoi punti di forza, è stato particolarmente efficace, mentreha faticato a rispondere con la stessa intensità .