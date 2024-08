La Germania e il caso migranti l’estrema destra fa paura E il governo vara la stretta

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2024) Berlino, 30 agosto 2024 – Con quasi dieci anni di ritardo, infine a Berlino si trova un accordo per controllare l’emigrazione ed evitare attentati di profughi islamici. L’intesa tra i partiti al, socialdemocratici, verdi e liberali, è stata difficile e contrastata, raggiunta nell’emergenza. Venerdì scorso, a Solingen, un profugo siriano, durante una festa popolare ha sgozzato due uomini e una donna, e ferito in modo grave altri otto. Issa al H., 26 anni, era già stato espulso, ma da quasi due anni risiedeva illegalmente in. E si teme che la strage possa far guadagnare ancora voti all’AfD, il partito del: domenica si vota in due regioni dell’ex Ddr, in Turingia e in Sassonia, e il 22 nel Brandeburgo, il Land che circonda Berlino, e i sondaggi sono già catastrofici per la Coalizione a Berlino.