(Di giovedì 29 agosto 2024) L'81° Mostradeldinon è solo una celebrazione dell'artetografica, ma quest'anno si trasforma anche in un importante punto d'incontro per il mondo dellaglobale. Tra i protagonisti di questa edizione spicca Christopher Aleo, banchiere italo-svizzero e fondatore di iSwiss Bank, un'innovativa realtà finanziaria che sta guadagnando sempre più attenzione a livello. Aleo sarà tra gli ospiti d'eccezione dell'evento, accompagnato dalla sua compagna Simona Jakstaite, una talentuosa 27enne lituana che ricopre il ruolo di Creative Director del gruppo iSwiss. La coppia non solo ha attirato l'attenzione per il loro fascino, ma anche per l'influenza che esercitano nel settore finanziario e creativo.