Jurassic World 4 | svelato il titolo la trama e le prime foto dei protagonisti del film con Scarlett Johansson

(Di giovedì 29 agosto 2024) Universal Pictures e Amblin Entertainment hanno condiviso le, il logo e ladi: Rebirth, nuovo capitolo della saga. Universal Pictures e Amblin Entertainment hanno condiviso lee i dettagli delladel quartodella saga di, il cuisarà Rebirth. Il debutto nelle sale è stato fissato al 2 luglio 2025 e isaranno, Mahershala Ali Jonathan Bailey. Cosa racconterà il quarto: Rebirth sarà ambientato cinque anni dopo gli eventi mostrati in Il Dominio, mostrando un intrepido team che cerca di ottenere dei campioni di DNA delle tre creature più grandi presenti sulla terra, in mare e in aria. Il nostro pianeta si è dimostrato quasi