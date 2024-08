Il grande flop di Gualtieri sindaco esattore

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 29 agosto 2024) Il primo cittadino dell’Urbe Robertonon riesce neppure a incassare le tasse comunali. A rimetterci in servizi sono i romani. Ma anche i turisti Non è proprio un «paradiso offshore» come immaginazione imporrebbe: non ci sono le spiagge dorate che digradano verso il mare blu cobalto, né le palme o i venditori di caipirinha; al più bisogna accontentarsi dell’acqua marroncina del Tevere e di qualche argine scivoloso dove riposano le stanche membra gabbiani e ratti. Eppure Roma è diventata, a tutti gli effetti, un’oasi felice per chi evade le imposte comunali. Dal 2008 ad oggi, infatti, la Capitale ha praticamente rinunciato a recuperare i denari che i residenti avrebbero dovuto versare nelle casse dell’Amministrazione per finanziare servizi e lavori pubblici.