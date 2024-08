Il caso della mantide Un’assicurazione sulla vita l’innesco dell’omicidio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 29 agosto 2024) Eseguita l’autopsia sul corpo di Fabio Ravasio, il cinquantaduenne imprenditore travolto e ucciso lo scorso 9 agosto a Parabiago proprio mentre si allargava il numero delle persone coinvolte nell’inchiesta con il fermo di un meccanico. Portato a termine questo passaggio obbligato, verrà anche il momento del suo funerale mentre il profilo già sufficientemente inquietantecompagna e per gli inquirenti organizzatrice del suo omicidio, Adilma Pereira Carneiro, si arricchisce in questi giorni con storie di riti magici e magia nera. La donna sarebbe una seguacereligione afrobrasiliana candomblé che in Brasile conta oltre due milioni di seguaci. La donna, pare, essere stata molto vicina al sacerdote a capo del culto al quale gli adepti offrono beni ottenendo in cambio di poterne accumulare a loro volta.