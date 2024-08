Il caffè al vostro bar di fiducia è aumentato? Non prendetevela con il barista Ecco perché è giusto pagare di più per la tazzina

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 29 agosto 2024) Siamo alle solite: arriva la notizia dell’aumento dele scoppia la bufera. Colpa dell’aumento della materia prima, come ha spiegato Cristina Scocchia, amministratore delegato di illy, una crisi di settore che ha portato il costo dellaa crescere di non poco negli ultimi tre anni. Si dice che ora possa arrivare a toccare i 2 euro, cifra culturalmente inaccettabile in un paese come l’Italia, dove sembra che tutto possa aumentare tranne il: e pensare che, anche in questo caso, sarebbe ancora troppo poco. Il prezzo delaumenta, ma non è ancora abbastanza A fronte di un tasso di inflazione del+16% tra luglio 2021 e luglio 2024, i prezzi nei bar sono cresciuti del 13% (dati Fipe), percentuale non sufficiente a far guadagnare ilche, lo ricordiamo, è solo l’ultimo anello di una filiera ben più complessa.