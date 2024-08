Giardini della Bizzarria tornano gli eventi nelle ville e gradini medicei

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 29 agosto 2024) Firenze, 29 agosto2024 - “I” propongono anche a settembre visite e laboratori per adulti e famiglieVilla medicea La Petraia e del Giardino mediceo di Castello. Alla Villa Medica La Petraia il 21 settembre alle 9.30 è in programma la visita narrata per bambine e bambini (dai 3 ai 6 anni) a cura di Sara Aurigi ‘In viaggio con Bombo fra suoni e profumi’.Le prenotazioni aprono 30 giorni prima dell’evento. Percorso sensoriale in più tappe in cui un piccolo Bombo accompagnerà i bambini alla scoperta dei misteri del giardinovilla di Petraia. Attraverso attività sensoriali, i giovani visitatori faranno un viaggio nel tempo che li condurrà tra i suoni e i profumi dell’epoca in cui Vittorio Emanuele e la Bella Rosina abitavano la villa.