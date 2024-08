Germania stretta sui richiedenti asilo

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 29 agosto 2024) 18.25 Il governo tedesco ha adottato un pacchetto di misure per la sicurezza in seguito all'attentato di Solingen della settimana scorsa. Sono state introdotte limitazioni sui benefici per ie sono state inasprite le leggi sul porto delle armi bianche. Lo ha reso noto la ministra dell'Interno tedesca Nancy Faeser. Saranno aboliti gli aiuti aiche sono entrati nell'Unione Europea da un altro paese prima di arrivare in, mentre sarenno accelerate le espulsioni dei clandestini.