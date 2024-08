Fuochi fino al 15 settembre prosegue il divieto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 29 agosto 2024) Arezzo, 29 agosto 2024 – Prolungamento del periodo didi abbruciamento dei residui vegetali e accensioneal 15Il Comune di Sansepolcro comunica che, in considerazione delle attuali condizioni climatiche e del rischio elevato di incendi boschivi, il periodo didi abbruciamento dei residui vegetali e di accensionefuori dalle aree attrezzate, già in vigore dal 1° luglio 2024, sarà estesoal 152024. La decisione si inserisce in un più ampio contesto di prevenzione e protezione del territorio, con l'obiettivo di ridurre al minimo il rischio di incendi in un periodo particolarmente delicato per la nostra area. Si ricorda che le sanzioni per il mancato rispetto delpossono essere molto severe, al fine di tutelare la sicurezza delle persone e l'integrità del nostro ambiente naturale.