Folorunsho il Napoli fa muro al prestito con diritto di riscatto chiesto dalla Lazio CorSport

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 29 agosto 2024) Asi lavora ancora all’uscita di. Sul centrocampista c’è la, che lo vorrebbe incondi. Ilfa, vuole l’obbligo. Il mercato sta per chiudersi, resterà impuntato sulla sua formula?aspetta la, forzerà la mano colIl Corriere dello Sport scrive: “Casale libera un posto dietro.non ha bisogno di posti liberi, è un prodotto del vivaio. Per Arthur serve una cessione dal gruppo principale, non bastano gli esuberi. Sono gli altri due fronti di mercato.ha lo stesso manager di Casale, lavora sul doppio tavolo. Ilfa, non lo cede incondi, formula favorita da Lotito. Chiede l’obbligo. Lo farà fino al gong di domani? L’ex centrocampista del settore giovanile biancoceleste ha richieste da Fiorentina e Rennes, c’erano voci sul Bologna.