Ferrari a tavola | ecco come cambia il ristorante della famiglia Lunelli

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 29 agosto 2024) Pasteggiare con il metodo classico è un punto di non ritorno. È facile farsi prendere la mano giocando con le sfumature di una tipologia che è un mondo a sé. In questo caso, si ha la possibilità di assaggiare l’intero archivio, anche al bicchiere, di una misconosciuta casa spumantistica d’Italia:. Siamo a pochi chilometri da Trento, tra pupitres e una carta vini ricca di cuvée gloriose e vecchi millesimi, con deviazioni su altre rotte enologiche nazionali e non. Locanda Margon è il salotto, una casa arredata con gusto, senza sfarzi. Dal 2019 in cucina c’è Edoardo Fumagalli, classe 1989, si è formato in cucine importantiquella del Taillevent di Parigi o di Daniel a New York. IlcantinaLibertà creativa e pulizia dei sapori: è quanto abbiamo notato nella nostra ultima visita.