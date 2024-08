Dumbo Michael Keaton si scusa con Tim Burton per la sua performance nel film | Ho fatto schifo

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di giovedì 29 agosto 2024)ha dichiarato di non essere stato per nulla soddisdalla suanel live action di, ultima collaborazione con Timprima di Beetlejuice, Beetlejuice, sequel di Beetlejuice, in uscita a settembre nei cinema, e presentato in anteprima il 28 agosto 2024 al Festival di Venezia; in un’intervista promozionale in previsione del rilascio del, concessa al New York Times, l’attore Premio Oscar per Birdman si èto con il regista – presente accanto a lui nel corso della conversazione – per aver offerto un’interpretazione decisamente sotto i suoi standard, nei panni del malvagio impresario circense V.A. Vandevere.