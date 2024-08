Defrel basta un attimo per cambiare una partita

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 29 agosto 2024) "Che cos’è il genio? E’ fantasia, intuizione, colpo d’occhio e velocità d’esecuzione". Così la voce narrante del film parlava del Necchi, uno dei cinque goliardi protagonisti di ‘Amici miei’, l’intramontabile capolavoro diretto da Mario Monicelli. Chissà se gli sceneggiatori della pellicola, magicamente trasportati nel tempo allo stadio Stirpe di Frosinone martedì sera, avrebbero usato le stesse parole per Gregoire, vedendolo colpire di testa al 93’ e regalare il pareggio al Modena. Noi pensiamo di sì: dopo essere entrato a inizio ripresa, l’attaccante francese è parso attendere, dopo non essersi fatto particolarmente notare per 45 minuti, l’giusto per esaltare le sue doti di rapace dell’area di rigore e gelare lo stadio frusinate.