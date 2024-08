Cosmo infiamma la Festa dell’Unità di Reggio Emilia | giochi di luce e pubblico in visibilio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 29 agosto 2024), 29 agosto 2024 – "Oltre l'amore, oltre il dolore - Senza barriere, senza paure",fa volare ildell'Arena allanazionale dell'Unità. Nel 2018 fu il momento di 'tronic', live alle Fiere. Stasera l'artista, dj e produttore torinese è tornato a, in tour col suo nuovo album 'Sulle ali del cavallo bianco'. Passano le dieci di sera e si apre con 'Gira che ti gira' dal nuovo album, poi si entra subito nel caos ordinato tipico dicon 'La musica è illegale'. Migliaia di mani al cielo in un gioco di luci che è appena iniziato. Saluti e cortesie iniziali ma poche manfrine tra un brano e l'altro: adesso si balla. Sulle note di "Tristan Zarra', come al concerto del Primo Maggio a Roma, sventola la bandiera della Palestina. La carriera Marco Jacopo Bianchi, in arte, classe 1982, è originario di Ivrea.