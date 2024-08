ChatGPT insultami per favore La nuova e assurda tendenza che coinvolge l’intelligenza artificiale

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2024) Può sembrare una frase fatta, ma veramente ormai non ci si stupisce più di nulla. Niente di grave, intendiamoci, ma risulta quantomeno curiosa l’ultimache sta dilagando sui social, e chel‘intelligenza, nello specifico(chatbot basato su intelligenzae apprendimento automatico, sviluppato da OpenAI e specializzato nella conversazione con un utente umano). Di cosa si tratta? Mostrare il proprio profilo Instagram per ricevere insulti. Ma andiamo con ordine e analizziamo i dettagli riportati dal New York Post. La testata americana, circa una settimana fa, parlava di 396.000 persone che avevano già testato il trend, ora con tutta probabilità i numeri sono cresciuti.