Calcio report sugli investimenti dei club | Serie A e Premier al top

(Di giovedì 29 agosto 2024) Nel 2024 cala la spesa deidiper rinforzare le squadre nel corso del mercato estivo: investiti 7,08 miliardi di euro, contro gli 8,18 miliardi del 2023. È quanto emerge da una ricerca del Cies che ha messo a confronto le spese di trasferimento investite daidi tutto il mondo tra le estati 2023 e 2024. LaA italiana è seconda solo allaLeague inglese: spesi in totale 917 milioni, il 17 per cento in più rispetto ai 787 dell’anno scorso. IdellaLeague inglese hanno speso 2,19 miliardi di euro, anche se i lorosono diminuiti (meno 270 milioni di euro, 11 per cento). La Saudi Pro League registra il calo maggiore sia in termini assoluti (657 milioni di euro) che relativi (meno 75 per cento).