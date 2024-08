Arriva la ‘carbonara in lattina’ made in Usa | il piatto pronto da scaldare nel microonde

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di giovedì 29 agosto 2024) (Adnkronos) – Spaghetti alla carbonara, sì, ma in lattina. L'annuncio dell'azienda americana Heinz che, fra salse e altri piatti pronti nelle celebri "tin", le confezioni in alluminio, è pronta a mettere in commercio nel Regno Unito una delle ricette più note della cucina italiana. Sull'etichetta, rosa su sfondo giallo, si legge "Spaghetti carbonara, pasta in L'articololainin Usa: ildanelproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.