Allarme Siccità in Abruzzo | Vendemmia e Oliveti in Crisi Calo del 30% per i Vini Bianchi

(Di giovedì 29 agosto 2024) Pescara - Laestiva sta mettendo in ginocchio l’agricoltura abruzzese, con ripercussioni pesanti sulla produzione di vino e olio. Coldirettilancia l’: laregistra undel 30% per i, mentre le previsioni per i rossi e la campagna olivicola non sono migliori. L’estate torrida e le scarse piogge stanno portando gravi danni, con Coldiretti che valuta la richiesta di stato di calamità naturale. Oltre alla viticoltura, anche altri settori agricoli sono in sofferenza. La produzione di foraggio non riesce a soddisfare il fabbisogno degli allevatori, costringendoli ad acquistare fieno fuori regione già a partire dalla fine dell’anno. La raccolta delle olive si presenta critica, con unstimato del 50-60% a seconda delle zone, aggravato dalla mancanza di piogge e dall’impossibilità di irrigare adeguatamente.