AEW | Ricochet vince nel suo debutto a Dynamite

(Di giovedì 29 agosto 2024) L’ex star della WWEha fatto il suoin AEW nel Casino Gauntlet Match a All In, firmando poi ufficialmente con l’azienda. In un video dell’episodio didel 28 agosto,ha detto che era esattamente dove doveva essere, e ha detto che avrebbe potuto dare ai fan ilciò che volevano ottenere, qualcosa che moriva dalla voglia di fare da molto tempo. IlIl nuovo arrivato ha quindi lottato contro Kyle Fletcher in questo suonello show AEW. L’incontro è stato relativamente lungo e competitivo. Dopo aver trascorso gran parte del match a offendere Fletcher,ha inevitabilmente ottenuto la vittoria.