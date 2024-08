27 anni fa la morte di Lady Diana gioielliere Repossi Mito che faceva ombra a chi ne soffriva la presenza

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di giovedì 29 agosto 2024) MILANO (ITALPRESS) – Il 31 agosto di 27fa moriva a Parigi in un’incidente d’auto la principessa. “E’ passato oltre un quarto di secolo e negli, riflettendo sulla vicenda umana della principessa, forse la cosa che mi ha più addolorato è stato vedere come la principessa venisse volutamente dimenticata un po’ alla volta, negli, sempre di più. Un modo, credo, per cercare di oscurare un’icona, unchea chi nela”, racconta nel libro biografico “Ildella principesse” (Cairo editore, 240 pagg, 18 euro) ilAlbertoche creò l’ultimo anello di. E la incontrò a Saint Tropez in quell’estate maledetta del 1997.