Windows le scorciatoie da tastiera più utili | dopo averle provate non ne farai più a meno

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Lavorare conpuò essere rapido grazie ad alcunedache semplificano tutte le operazioni più comuni. Sono lontani i tempi in cui per lavorare su PC bisognava necessariamente conoscere il linguaggio informatico o i codici fondamentali per avviare le applicazioni. Prima dell’arrivo di, infatti, si lavorava su DOS e per compiere qualsiasi operazione era necessario inserire una stringa di codice, un comando che ordinasse alla macchina in uso l’azione da compiere. Suesistono numerosedache rendono più semplice l’zzo del PC – cityrumors.