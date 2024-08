Ventola | Inter solida ma curioso sul futuro di Frattesi!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 28 agosto 2024)in unvento durante la diretta di “Viva El Futbol” su Twitch, ha parlato della forza dell’, ponendo però una domanda suldi Davide. UNA SICUREZZA – Nicolaè sicuro riguardo la forza dell’, un po’ meno suldi Davideche ad oggi non è ancora il titolare della squadra: «L’è sulla falsa riga della scorsa stagione. È troppo centrata, effettivamente è proprioe consapevole mentalmente della propria forza. Quando con la testa sei così, vincere ti aiuta a vincere. Sonodi vedere a fine mercato se qualcuno sbrocca. Perché l’oltre la forza mentale ha giocatori importanti, ruolo per ruolo, anche in panchina. Sareidi capire che dirà, che è da Nazionale e non gioca titolare».