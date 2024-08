US Open 2024 Carlos Alcaraz lascia un set all’australiano Lu ed accede al secondo turno

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Come accaduto a Jannik Sinner, ancheperde un set nel suo esordio allo US. Lo spagnolo ha sconfitto il qualificato australiano Li Tu, numero 186 della classifica mondiale, con il punteggio di 6-2 4-6 6-3 6-1 dopo due e quarantaquattro minuti di gioco. Un momento di troppa rilassatezza è costato adilset, che poi ha subito rimediato, vincendo agevolmente il terzo e il quarto parziale. Nelil vincitore di Roland Garros e Wimbledon affronterà l’olandese Botic van de Zandschulp, che ha superato all’esordio in tre set il canadese Denis Shapovalov.ha concluso il suo match con sette ace e il 79% di punti vinti quando ha servito la prima. Per lo spagnolo ci sono stati cinquanta vincenti, ma anche trenta errori non forzati.