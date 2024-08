Umberto Galimberti in Sicilia L’amore in Jazz

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di mercoledì 28 agosto 2024), inin” tra musica e parole. Nasce dall’idealizzazione, per un incantesimo della fantasia. Si nutre di novità, di mistero, di pericolo. Ha come suoi nemici il tempo, la quotidianità, la familiarità.inÈ la misura del senso della vita. Il Professoresplorerà il tema delattraverso diverse prospettive filosofiche in unostraordinario incontro tra musica e parola, accompagnato dai seducenti virtuosismi di Piero Delle Monache e Dino Rubino.La Patagonia Pictures è lieta di annunciare “in”. Un evento, unico nel suo genere, che promette di essere un’esperienza sensoriale completa, dove pensiero e suono si fondono per creare un momento di profonda riflessione e piacere estetico.