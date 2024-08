UFFICIALE – Inter Women annunciato un nuovo difensore!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 28 agosto 2024) L’è a pochi giorni dall’esordio stagionale in campionato contro la Sampdoria, ma intanto la società continua a puntellare la rosa.oggi ilacquisto. ACQUISTO – Tra pochi giorni ci sarà la prima partita di Serie A2024-2025 per l’, che giocherà contro la Sampdoria. Ieri la squadra si è resa protagonista di una grande vittoria in amichevole sul Grasshoper con il risultato di 7-1. Oggi invece è tempo di annunciare unacquisto, il comunicato: «FCnazionale Milano comunica l’arrivo in nerazzurro di Jasmin Mansaray. Ilfinlandese classe 2004, ha firmato con il Club un contratto fino al 30 giugno 2025, con opzione per la stagione 25/26».