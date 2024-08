Tim Burton non ha fatto Beetlejuice Beetlejuice per soldi | Non ho nemmeno guardato il primo film per prepararmi

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Timnon haper: “Non hoilper” In occasione della presentazione alla stampa del Festival di Venezia di, Timha dichiarato che, realizzando un sequel del suo classico, non si era prefissato di fare un“per” – in effetti, non harivisto l’originale prima di iniziare a girare il sequel. Parlando della realizzazione di un secondo capitolo 35 anni dopo il suo originale cult del 1988,ha rivelato: “E non l’hoprima di farlo!” “Non volevo fare un grande sequel pero cose del genere, volevo farlo per motivi molto personali”, ha continuato. “Come ho detto, non hoilpera questo. Ne ricordavo lo spirito e mi ricordavo di tutti qui”.