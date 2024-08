Social Filini FdI | Dall' agorà alla censura Il caso Musk? Un' assurdità

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Francesco, deputato di Fratelli d'Italia, è ospite di Parlamentari scatenati, la rubrica dedicata alle proposte di legge dei parlamentari. Intervistato da Costanza Cavalli, ha presentato una proposta di legge per la trasparenza e la parità di trattamento nella gestione e diffusione di informazioni e notiziei e politiche sui: "Dobbiamo tutelare la libertà dei cittadini di esprimere la loro opinione senza correre il rischio di essereti: oggi idecidono che cosa pubblicare e che cosa oscurare. Perché una multinazionale può decidere che cosa si può dire o meno? In Italia il dirittolibertà di espressione è garantitoa Costituzione", spiega. E sull'intervista di Elona Donald Trump su X, dice: "Ho sentito dichiarazioni assurde: per esempio, estromettere la piattaforma'Unione Europea.